Hooligans NEC Nijmegen willen anti-pietbetogers "de stad uitschoppen”; 500 bedreigingen tegen organisatie die sint-intocht via kort geding wil verbieden Harm Graat en Matthias Van den Bossche

13 november 2018

00u27

Bron: AD.nl en ANP 3 Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet kondigen acties aan tijdens een intocht van Sinterklaas zaterdag in de oostelijke Nederlandse stad Nijmegen. De actiegroep ‘Kick Out Zwarte Piet’ demonstreert tegen een ‘zwarte’ Zwarte Piet, de harde kern van voetbalclub NEC Nijmegen is niet van plan deze anti-zwartepietenactie in de stad te tolereren. Bestuursleden van de actiegroep Majority Perspective die via een kort geding de landelijke Nederlandse intocht van Sinterklaas wil tegenhouden, zijn de afgelopen dagen via internet zeker vijfhonderd keer bedreigd.

'Schop ze de stad uut!', staat onder de oproep die in verschillende Nijmeegse appgroepen is gedeeld uit naam van de 'oude' East Side. Dat is de vooral oudere garde van de HKN, de harde kern van NEC-supporters. Die wil zaterdagmiddag om 12.30 uur verzamelen op de Grote Markt in de Nijmeegse binnenstad.

“De East Side is het geëtter rondom Zwarte Piet helemaal zat”, zegt een bron dicht bij de harde kern van NEC aan onze collega's van het AD. “Deze jongens willen gewoon met hun kinderen naar de intocht kunnen, zonder gedoe. Ze willen ervoor gaan zorgen dat de anti-zwartepiet-actievoerders niet eens in de buurt van de intocht kunnen komen. Ze zijn bereid om te vechten, de woede is groot. Het moet een keer afgelopen zijn.”

De insider zegt dat de East Side zaterdag een man of tachtig op de been kan brengen. “Van jong tot redelijk oud.”

Volgens geruchten komen hooligans van De Graafschap, een Eredivisieclub uit de gemeente Doetinchem, mogelijk naar Nijmegen om de actie te ondersteunen. Een woordvoerder van het stadsbestuur inNijmegen laat weten dat op dit moment nog geen enkele actiegroep zich officieel heeft gemeld bij de gemeente. "Wij volgen de berichten en geruchten op internet uiteraard op de voet.”

18 plaatsen

Kick Out Zwarte Piet is een landelijke actiegroep die dit weekend in achttien Nederlandse plaatsen tijdens de sinterklaasintocht in actie wil komen. De activisten zien een 'zwarte’ Zwarte Piet als een 'racistische karikatuur'. Via Facebook worden sympathisanten opgeroepen naar Nijmegen te komen.

Onduidelijk is vooralsnog of dit tot een serieus protest leidt. De stoomboot legt zaterdagmiddag om 13.00 uur aan langs de kade waar de burgemeester Hubert Bruls Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten verwelkomt.

Akelig

De stichting die de sinterklaasintocht in Nijmegen organiseert, vindt het akelig dat de dreiging van geweld boven het kinderfeest hangt. ”We luisteren goed wat kan en niet kan en wat landelijk gebeurt”, zegt voorzitter Wouter Fremery.



“Morgen (vandaag, red.) is de uitspraak in de rechtszaak (zie onder) om de landelijke intocht in Zaandam in zijn geheel te verbieden. Dat volgen we, want dat heeft ook invloed op het sinterklaasfeest hier. Met het stadsbestuur gaan we vervolgens samen zoeken naar wat voor Nijmegen het beste is.”



Volgens de insider van de NEC-supporters hoopt de East Side dat de burgemeester het anti-zwartepietenprotest verbiedt of verplaatst naar een andere locatie. Kick Out Zwarte Piet was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Tegenstanders van Zwarte Piet voerden gisteren actie tegen het tv-programma Sinterklaasjournaal. Ze blokkeerden een uur lang een loopbrug bij het Mediapark in Hilversum waar de studio's zijn gelegen. In het kinderprogramma werden gisteravond tien nieuwe pieten geïntroduceerd, die net als de Hoofdpiet (een rol van cabaretier Niels van der Laan) roetvegen op hun gezicht hadden. Tegen het einde verscheen ook de Huispiet ten tonele, die helemaal zwart geschminkt was. Dat laatste vinden de actievoerders verwerpelijk, zij willen dat openbare omroep NTR alleen maar roetveegpieten gebruikt.

Bedreigingen en agressieve reacties

De advocaat en twee bestuursleden van de stichting Majority Perspective, die zich tegen “de figuur van Zwarte Piet” keert, zijn de afgelopen dagen fors bedreigd. Daarvan is aangifte gedaan bij de politie, zei advocaat Emil Tamas dinsdag voorafgaand aan het kort geding tegen de intocht bij de rechtbank in Haarlem.

De zeker vijfhonderd bedreigingen en agressieve reacties stroomden volgens Tamas via internet binnen toen bekend werd dat de stichting via de rechter wil proberen de nationale intocht van Sinterklaas op 17 november tegen te houden. Tamas zei tegen de rechter dat hij geen volledig verbod eist op de intocht, dit jaar in Zaanstad nabij Amsterdam. Het is de bedoeling dat het feest wordt ontdaan van de huidige figuur Zwarte Piet, omdat die vanwege zijn gedragingen een negatieve stereotypering en racistische rol heeft.

Gedaagden zijn onder meer het gemeentebestuur van Zaanstad en de NTR die de tv-uitzending verzorgt.