Hooligans, bouwfraude, corruptie: en toch is Rusland klaar voor het WK Het is Poetins feestje, en niet dat van de gewone Rus PHILIPPE GHYSENS

13 juni 2018

17u39

Bron: EIGEN, AD 0 Het duurste WK ooit wordt morgenmiddag afgetrapt. Elf miljard euro stak Rusland in het voetbalfeest - en krijgt daar economisch amper iets voor terug. Maar dat zal president Poetin een zorg zijn. Het is zìjn feestje, en niet dat van de modale Rus: voor hem zijn de tickets te duur, de veiligheidsmaatregelen te streng en de kansen van het nationale elftal te klein.

Corruptie, bouwfraude, hooliganisme: het is allemaal nooit ver weg in Rusland, waar 32 landen vanaf morgen strijden om de wereldbeker. De 64 wedstrijden worden gespeeld in 12 stadions, waarvan 11 pas in de laatste vijf jaar werden gebouwd. In totaal kostten de nieuwe voetbaltempels 4,5 miljard euro. Dat daarbij soms een loopje werd genomen met de regels, is niet verwonderlijk in een land waar het begrip “openbare aanbesteding” niet echt bestaat.

Neem nu de Baltika Arena in Kaliningrad, waar België tegen Engeland speelt. Het stadion telt zoveel constructiefouten dat het even dreigde weg te zinken in een moeras. De aannemer werd opgepakt. Nog erger is het gesteld met de Zenit Arena in Sint-Petersburg, waarvan de bouw een miljard kostte, maar die wemelde van de fouten. Het dak lekte, het gras wilde niet groeien en het stadion schudde onheilspellend als de wind te hard waaide.

