Hoogzwangere vrouw verdween bijna tien jaar geleden van de aardbol. Deze telefooncel is de sleutel tot het mysterie avh

14 februari 2018

15u29

Bron: Daily Mail; news.com.au 0 Op 20 juni 2009 verdween de 23-jarige Krystal Fraser van de aardbol. De hoogzwangere vrouw uit het Australische stadje Pyramid Hill kreeg in de nacht voor haar verdwijning nog een telefoontje uit deze telefooncel op een kwartiertje rijden van Krystals woning. Wie de mysterieuze beller was, blijft nog altijd een raadsel.

Krystal Fraser stond op het punt te bevallen, maar niemand weet wie de vader was. Vrienden van de vrouw vermoeden dat ze er misschien een dubbel leven op nahield, maar omdat ze de mentale leeftijd had van een 14-jarige lijkt de kans groot dat ze niet op eigen houtje uit het stadje vertrok.

Op 20 juni 2009 omstreeks 21.40 uur werd Krystal voor het laatst gezien aan haar huis in Pyramid Hill, een klein stadje met niet meer dan 500 inwoners. Die dag had ze nog een bezoekje gebracht aan het ziekenhuis, want haar bevalling stond gepland drie dagen later. Een mysterieus telefoontje naar Krystal vanuit een telefooncel in een nabijgelegen dorpje blijft tot op vandaag de sleutel tot het mysterie. Maar niemand weet wie de mysterieuze beller was.

Arrestatie

Gisteren leek eindelijk schot in de zaak te komen. De politie arresteerde een 61-jarige man uit Pyramid Hill, maar werd vandaag alweer vrijgelaten. Of hij meer informatie had of iets met de zaak te maken had, blijft onduidelijk.

De politie looft een beloning uit van 100.000 Australische dollars (63.000 euro) voor wie de gouden tip kan geven.