Hoogzwangere vrouw krijgt schoonmaakmiddel in plaats van koffie geserveerd bij plaatselijke McDonald's IB

02 augustus 2018

05u30

Bron: CBC Canada/AD 0 Een zwangere Canadese vrouw kreeg per ongeluk schoonmaakmiddel geserveerd toen ze een latte bestelde bij een McDonald's-filiaal in Lethbridge het zuiden van Alberta.

De vrouw was met haar zoon onderweg naar een basketbaltoernooi, toen ze even bij een McDonald's stopte om een latte te bestellen. Pas toen ze weer op de snelweg zat, nam ze haar eerste slok van het drankje. "Onmiddellijk moest ik naar de kant gaan om mijn mond met water te kunnen spoelen", zegt de vrouw, die 32 weken zwanger is van haar derde kind. "Ik opende het dekseltje van de koffie en rook meteen een hele doordringende lucht van schoonmaakmiddel. Het was helemaal geen latte wat er in mijn beker zat."

Het goedje had een waterige bruine kleur. De vrouw aarzelde niet en reed onmiddellijk terug naar de betreffende McDonalds waar ze eiste om de manager te spreken. “Ik toonde hem de koffie en hij vroeg of ik een nieuwe wilde. Absoluut niet, dit is onacceptabel.”

EXCLUSIVE UPDATED: @lethnewsnow has received a statement from @McDonalds Corporate Relations Communications with a statement from the franchisee owner, Dan Brown. It includes an apology and promise to review proper cleaning procedures for employees. #yqlhttps://t.co/c8ge7Iblbj pic.twitter.com/0YlU1lLFC7 Lara Fominoff(@ LaraFominoff) link

Melktoevoer

In een statement zegt restauranteigenaar Dan Brown dat het incident hem erg spijt. “De machine is die ochtend schoongemaakt zoals altijd, maar het slangetje van de melktoevoer was nog in het schoonmaakmiddel blijven zitten terwijl het drankje van mevrouw Douglas werd gemaakt", aldus Brown. De juiste schoonmaakprocedures zijn nogmaals doorgelopen met het personeel. "De gezondheidsinspecteur heeft mijn restaurant bezocht en zegt dat er geen reden is voor verder onderzoek."

Douglas heeft voor de zekerheid haar dokter bezocht, maar voelt zich verder goed. Ze wil haar verhaal vooral vertellen om te zorgen dat "niemand dit ooit nog overkomt".