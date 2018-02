Hoogzwangere vrouw (27) sterft nadat ze gebeten wordt door slang en laat zoontje (3) achter IB

Bron: news.com.au 3 Een vrouw die over enkele weken zou bevallen van haar tweede kind is op een tragische manier om het leven gekomen in Australië. De vrouw werd maandagavond gebeten door een slang in het west-Australische stadje Meekatharra en stierf even later.

Het lukte de 27-jarige Sinita Martin na de beet nog om de hulpdiensten en familieleden te bellen. Toen die aankwamen, had de vrouw al toevallen. De hulpdiensten probeerden ter plekke haar leven nog te redden en brachten haar zo snel mogelijk nog naar het ziekenhuis, maar het mocht niet meer baten. De vrouw en haar ongeboren baby konden niet meer gered worden en stierven in het ziekenhuis.

De vrouw, die al een zoontje van drie had, woonde nog niet zo lang in Meekatharra. Ze was recent vanuit Perth naar het stadje verhuisd om dichter bij haar moeder te zijn. “Mijn hart breekt voor mijn neef en zijn partner. Een jonge vrouw en haar baby zijn te snel heengegaaan”, schreef een familielid.

Post mortem-onderzoek

Het lichaam van de vrouw wordt naar Perth gebracht om de precieze doodsoorzaak via een post mortem vast te stellen. Australische slangenexperts vermoeden dat het om een beet van de zeer giftige bruine slang gaat. “De snelle actie en de symptomen van de vrouw wijzen in die richting”, zegt professor in de Biologie Bryan Fry. “

"De bruine slang is de enige Australische slang die mensen in minder dan een uur kan doden. Hun snel werkende gif maakt hen zo gevaarlijk. Tussen het moment dat mensen het effect van de beet voelen en hun dood kunnen in het ergste geval slechts een paar minuten zitten."

De zwangerschap van de vrouw speelde ook niet in haar voordeel. “Zwangere vrouwen hebben al een lagere bloeddruk, wat het gif extra gevaarlijk maakt voor hen.”