Hoogzwangere vrouw (27) in levensgevaar nadat zoontje (4) haar in het gezicht schiet met wapen dat hij onder bed vond IB

04 februari 2019

03u01

Bron: Seattle Times 0 Een zwangere vrouw van 27 jaar is in de Amerikaanse staat Washington afgelopen zaterdag door haar zoontje in het gezicht geschoten met een pistool dat het kind onder het bed van zijn ouders vond. De vrouw is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat meldt de Seattle Times.

Volgens de politie van King County lag het wapen onbeveiligd onder het echtelijk bed. Het vierjarige zoontje van de vrouw vond het pistool waarschijnlijk daar, waarna hij het op z’n acht maanden zwangere moeder richtte en schoot.

Verhoogde buurtcriminaliteit

De vrouw werd in levensgevaar naar het ziekenhuis in Seattle overgebracht. Haar echtgenoot en het zoontje dat het schot afloste, zijn bij haar. Ten tijde van het ongeluk was er niemand anders in het appartement aanwezig.

Volgens de politie had de vader van het jongetje uit angst voor verhoogde criminaliteit in de buurt het wapen onder zijn matras gestopt.

Vervolging

Enkele weken geleden stemden mensen in de staat Washington nog voor het zogenaamde ‘Initiative 1639’, een reeks wetten die onder andere toelaat om wapenhouders te vervolgen die een wapen onbeveiligd laten rondslingeren waardoor mensen zonder wapenvergunning - zoals een kind - het wapen onrechtmatig kunnen gebruiken.

Het is in dit geval onduidelijk op wiens naam het wapen geregistreerd staat.