Hoogzwangere Tatev wacht al 17 jaar op naturalisatie: voorweeën houden haar niet tegen

25 augustus 2019

09u58

Bron: Washington Post 0 Tatev is een 31-jarige vrouw uit Armenië die al zeventien jaar hunkert naar het Amerikaanse staatsburgerschap. Donderdag zou ze eindelijk samen met 3.200 andere immigranten genaturaliseerd worden in LA. Maar de hoogzwangere Tatev kreeg weeën. Het hield haar niet tegen.

Zeventien jaar geleden kwam Tatev naar de VS. Ze was toen 14. Ze hoopte snel Amerikaans staatsburger te kunnen worden. Ze heeft al een dochtertje van twee en is opnieuw zwanger. Volgende week zou ze via een keizersnede van haar tweede kindje bevallen, maar ze had donderdag last van harde buiken of voorweeën.

Omdat haar vertrouwen in Donald Trump eerder klein is - “de immigratiewetten liggen onder vuur” - wou ze absoluut present tekenen in het Convention Center in Los Angeles voor de naturalisatie. Ze was bang haar green card te verliezen en dat haar baby niet automatisch staatsburger zou zijn. Trump kondigde woensdag aan dat hij “heel ernstig” overweegt om komaf te maken met het wettelijke, automatische staatsburgerschap van op VS-bodem geboren kinderen van niet-staatsburgers. Na een procedure van zes jaar wilde Tatev dan ook zo snel mogelijk zelf Amerikaanse worden, harde buiken of niet.

U.S. District Judge Cormac Carney kwam Tatev tegemoet met een uitzonderlijke oplossing. Hij liet haar tijdens een privéceremonie de eed zweren als Amerikaans staatsburger, waarna Tatev naar huis mocht. Een last viel van haar schouders en de voorweeën - zogenaamde Braxton-Hicks-contracties - hielden op.

