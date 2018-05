Hoogzwangere Nieuw-Zeelandse premier bereidt vicepremier voor om haar werk tijdelijk over te nemen na bevalling IB

14 mei 2018

23u53

Bron: newshub.co.nz 0 De Nieuw-Zeelandse premier heeft haar plaatsvervanger, vicepremier Winston Peters gebriefd over zijn taken tijdens haar afwezigheid. Half juni zal Ardern van haar eerste kind bevallen en zes weken moederschapsverlof opnemen.

Op een gezamenlijke persconferentie legden Ardern en Peters de gang van zaken uit en gaven ze kort uitleg over een brief, die ze in onderling overleg hebben opgesteld en waarin de taken en plichten van Peters staan beschreven. "Het is zeker geen ‘gedraag jezelf-contract", klinkt het. “22 jaar geleden heb ik deze baan ook al eens gehad, dus ik denk dat ik er klaar voor ben”, zei Peters. “De premier en ik hebben dit document gezamenlijk opgesteld en in de afgelopen zes maanden hebben we goed samengewerkt.”

Premier Ardern verwacht niet dat ze vervroegd verlof op zal moeten nemen, maar “je moet altijd voorbereid zijn”. Tijdens haar moederschapsverlof zal ze contact houden met Peters en nog steeds belangrijke papieren blijven ontvangen en doornemen.

Peters krijgt de titel 'waarnemend premier' in de tijd van Arderns afwezigheid.

Meer over Winston Peters

Ardern