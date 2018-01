Hoogzwangere mama overlijdt in auto-ongeluk op weg naar kraamkliniek, spoedartsen brengen zwaargewonde baby ter wereld mvdb

23 januari 2018

07u22

Bron: CentralMaine.com 0 Een hoogzwangere vrouw die op weg was naar de kraamkliniek, is maandagochtend (plaatselijke tijd) in het Amerikaanse Skowhegan (Maine) om het leven gekomen bij een auto-ongeluk.

Desiree Strout (27) zat zelf achter het stuur van haar SUV toen ze over een ijsplek reed. Ze verloor de controle over het stuur, waardoor de wagen van de weg raakte, van een besneeuwde helling rolde en op zijn zij tot stilstand kwam.

De toegesnelde hulpdiensten haalden de vrouw, een zwaargewonde passagier (vermoedelijk haar echtgenoot) en een kind uit het verhakkelde wrak. De vrouw werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar ze overleed aan haar verwondingen. Urgentie-artsen voerden een spoedkeizersnede uit op het lichaam en brachten zo haar zwaargewond baby'tje ter wereld. Het jongetje verkeert in kritieke toestand en is inmiddels overgebracht naar een groter ziekenhuis waar het meer gespecialiseerde zorg krijgt. Meer informatie over zijn huidige toestand is niet bekend.

De passagier die naast Desiree Strout zat, is vermoedelijk haar echtgenoot Harry Weeks (29). Hij liep bij het ongeval een geperforeerde long en een verscheurde lever op. Het is voorlopig onduidelijk waarom niet hij, maar zijn hooogzwangere vrouw de Chevrolet Trailblazer model 2005 bestuurde. Strouts achtjarige dochter zat achterin en raakte zwaargewond. Haar verwondingen zijn niet levensbedreigend. Haar andere dochter (5) zat niet in de wagen.