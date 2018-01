Hoogzwangere Française geëlektrocuteerd in bad bij opladen telefoon mvdb

Bron: Dauphiné Libéré 7 thinkstock Een hoogzwangere jonge Française is op oudejaarsavond dodelijk geëlektrocuteerd in de badkuip van haar appartement in Saint-Martin-d'Hères, een gemeente nabij Grenoble.

De precieze doodsoorzaak is nog niet gekend, maar volgens de krant Le Dauphiné Libéré werd haar smartphone, die aan het opladen was, in het bad aangetroffen.

De vrouw (21) was meer dan acht maanden zwanger. Haar echtgenoot was zonder sleutels buitenshuis. Toen hij terugkeerde en niemand kwam opendoen, trapte hij de deur in. Hij trof zijn vrouw bewusteloos in de volle badkuip aan.

Toegesnelde ambulanciers trachtten haar nog tevergeefs te reanimeren. Ook het bijna voldragen kindje in haar buik verloor het leven.

Indien het overlijden te wijten is aan elektrocutie door de opladende smartphone, is dit geen unicum voor Frankrijk. In februari 2017 stierf een 18-jarige jongen bij een soortgelijk incident in het dorp Puy-Notre-Dame. Ook in de Verenigde Staten en Rusland kwamen de afgelopen jaren enkele jonge mensen om het leven door opladende telefoons in bad .