Hoogzwanger 14-jarig meisje vlucht uit verloskamer

30 augustus 2019

16u19

Bron: Bild - RheinZeitung 0 Een hoogzwanger meisje (14) dat maandagavond vluchtte uit de verloskamer van een ziekenhuis in de westelijke Duitse stad Aken, is terecht. Agenten troffen de tiener genaamd Laura gisteravond laat aan in een appartement in Bergheim, zo’n zestig kilometer verder.

Volgens een politiewoordvoerder verkeert ze in goede gezondheid en is ze vooralsnog niet bevallen. De agenten troffen in het appartement geen sporen aan die wijzen op een heimelijke bevalling.

De politie vroeg de tiener om met hen mee te gaan, iets waar ze heeft mee ingestemd. De Duitse politie had de voorgaande dagen de foto van de vermiste minderjarige herkenbaar verspreid. Of Laura bij haar vriendje verbleef, wil de politie niet bevestigen.

Agenten hebben de vrouw opnieuw naar de materniteit gebracht. Of haar baby inmiddels ter wereld is gekomen, wil het ziekenhuis niet bevestigen.