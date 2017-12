Hoogste Zuid-Afrikaanse rechtbank beveelt nieuwe impeachmentregels na woelige regeerperiode Zuma SI

Bron: Belga 0 AP De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma. Het Zuid-Afrikaanse parlement heeft slordig werk geleverd door president Jacob Zuma niet ter verantwoording te roepen nadat een rechtbank vorig jaar had vastgesteld dat Zuma overheidsgeld heeft gebruikt voor verbeteringswerken aan diens woning. Dat heeft het Grondwettelijk Hof, de hoogste rechtbank in Zuid-Afrika, vrijdag gesteld.

De rechtbank oordeelde vorig jaar dat Zuma miljoenen heeft aangewend voor werken aan zijn woning, en dat dit gebruik van overheidsgeld ongrondwettelijk is. Na dat vonnis volgde een vertrouwensstemming in het parlement, die Zuma overleefde. Dat was niet naar de zin van een aantal oppositiepartijen, die opnieuw bij de rechtbank aanklopten. Het Hof besliste nu dat de volksafvaardiging nieuwe regels moet opstellen voor impeachmentprocedures - wat niet betekent dat deze zaak tot een impeachment zal leiden.

Het Hof besliste bij meerderheid, maar niet unaniem. Sommige rechters vonden dat de kwestie hun juridisch boekje te buiten ging. Zuma heeft er bijna twee ambtstermijnen als president opzitten. Zijn regeerperiode werd gekenmerkt door een rist schandalen, beschuldigingen van corruptie en oproepen tot ontslag. Dat heeft de man allemaal overleefd. Momenteel staat hij zwakker in zijn schoenen na de recente verkiezing van Cyril Ramaphosa tot partijleider van het regerende Afrikaans Nationaal Congres (ANC). De oud-vakbondsleider beloofde immers "hervormingen".