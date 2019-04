Hoogste wolkenkrabber van West-Europa zal verrijzen in plattelandsdorpje Karen Van Eyken

02 april 2019

12u10

Bron: The Guardian 8 Zelfs de Denen wisten tot nu toe amper waar ze Brande moesten situeren. Maar daar komt snel verandering in. De ingedommelde plattelandsgemeente met amper 7.000 inwoners in Jutland treedt uit de anonimiteit met een groots project. Een nieuwe wolkenkrabber - meteen de hoogste van West-Europa - zal Brande voorgoed op de kaart zetten.

Het initiatief tot het bouwen van de toren komt van het Deense kledingbedrijf Bestseller met 7.000 winkels wereldwijd dat onder meer de populaire merken Vero Moda en Jack&Jones in portefeuille heeft. De eigenaar van de keten, Anders Hoch Povlsen, is de rijkste man van Denemarken. Hij stichtte Besteller in 1975 in Brande en wil iets terugdoen voor de gemeente.

De lokale autoriteiten hebben de ambitieuze plannen vorige maand goedgekeurd. De wolkenkrabber wordt 320 meter hoog, en doet daarmee tien meter beter dan de ‘Shard’ in Londen die nog tot 2023 de hoogste toren van West-Europa zal zijn. Omdat het omliggende landschap zo vlak is als een biljarttafel, zal je niet meer naast het gigantische bouwwerk kunnen kijken. De toren zal van 60 km ver te zien zijn. Bezoekers van Legoland dat 30 km verderop ligt, zullen de wolkenkrabber aan de horizon ontwaren.

Amper protest

Toch verzetten weinig inwoners van Brande of de omliggende gemeenten zich tegen het megaproject. “Het is moeilijk om hier iemand te vinden die tegen de toren is. Iedereen vindt het een fantastisch idee, inclusief mezelf”, zegt Morten Dickmann, een verslaggever voor de lokale krant. “De Deense media deden erg hun best om iemand te vinden die het project niet genegen was, maar ze vonden niemand.”

Enkel uit hoofdstad Kopenhagen komt er wat kritiek. De satirische website ‘Rokokoposten’ vergelijkt het bouwwerk met de griezelige toren van Sauron uit Lord of the Rings.