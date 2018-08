Hoogste temperatuur ooit gemeten in Zuid-Korea: 41°C bvb

01 augustus 2018

14u57

Bron: Belga 0 Ook Zuid-Korea kreunt al meer dan twee weken onder de extreme zomerhitte. Met 41 graden Celsius werd deze namiddag in Hongcheon in het noordoosten van het land de tot dusver hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen ruim honderd jaar geleden genoteerd. Dat meldde de Zuid-Koreaanse omroep KBS onder aanhaling van het meteorologisch instituut. Daarmee werd het record van het hele Koreaanse schiereiland uit 1942 overtroffen, toen de temperatuur in de stad Daegu 40 graden had bereikt.

In Seoel steeg het kwik vandaag naar 39,6 graden, de hoogste temperatuur ooit in de hoofdstad gemeten. De weerdeskundigen menen dat het vermoedelijk tot vrijdag extreem warm zal blijven.

Bijna het hele land in het noordoosten van Azië is door de hittegolf getroffen. Zelfs tijdens de nacht zakt het kwik nauwelijks onder de 30 graden, zodat de Koreanen "tropische nachten" meemaken. De hittegolf veroverde het land na het einde van de moesson op 11 juli. Normaal eindigt het regenseizoen veel later.

