Hoogste IS-verantwoordelijke Turkije opgepakt HAA

01 september 2020

15u00

Bron: AFP 0 In Turkije is de hoogste verantwoordelijke van Islamitische Staat (IS) opgepakt. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu op Twitter.

Mahmut Ozden, een Turk, zou aanslagen op toeristische trekpleisters en politieke verantwoordelijken gepland hebben. Hij werd opgepakt in Adana, in het zuiden van het land. Wanneer dat gebeurde, is niet duidelijk.

"Hij had permanent contact met IS-strijders in Irak en Syrië", klinkt het.

Turkse media hebben foto's van de verdachte gepubliceerd. Het gaat om een oudere man. Volgens het staatspersagentschap Anadolu is Ozden naar Istanboel gebracht en gisteren in de gevangenis van Silivri opgesloten.

Interior minister says Mahmut Ozden had been receiving orders from Iraq and Syria to 'carr @AJEnglish https://t.co/31L1vcENe6 pic.twitter.com/MxpAVN12XD María Lonardi(@ RosarioLonardi) link