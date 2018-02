Hoogste hotel ter wereld opent zijn deuren in Dubai SI

11 februari 2018

17u05

Bron: Belga 0 In Dubai opent het hoogste hotel ter wereld zijn deuren. Het Gevora Hotel is 365 meter hoog en bevindt zich naast het Marriott Hotel, dat 1 meter kleiner is en de vorige recordhouder was.

Het nieuwe hotel telt liefst 75 verdiepingen en heeft een gouden kleur. Er zijn onder meer vier restaurants, een zwembad, een luxueuze wellness en een fitnessruimte. De eerste gasten worden maandag verwacht.

Dubai blinkt al jaren uit in het bouwen van de hoogste gebouwen. Momenteel zijn de voorbereidende werken aan de gang voor The Tower, dat de nieuwste hoogste toren ter wereld moet worden. Die moet meer dan 1 kilometer hoog worden en klaar zijn tegen de wereldexpo in 2020.

Belgisch bouwbedrijf

Besix, het grootste bouwbedrijf van België, haalde vorig jaar het contract binnen voor de voorbereidende werken van The Tower. Besix haalde het contract binnen voor de funderingswerken en is ook kandidaat voor de bouw van de toren zelf. Een beslissing over wie die toren mag bouwen, is nog niet gevallen.