Hoogste generaal Venezuela: “90 procent van het leger is tegen Maduro. Hij heeft vliegtuigen klaarstaan om te vluchten” SVM

02 februari 2019

18u06

Bron: AD 0 De hoogste Venezolaanse generaal betuigt zijn steun aan interim-president Juan Guaidó. In een video verklaarde Francisco Yánez dat “90 procent van het leger tegen Maduro” is. “Twee legervliegtuigen staan paraat om Maduro in geval van nood te helpen”, klinkt het.

Yánez is daarmee de tweede hoge militair die zijn steun geeft aan de oppositie tegen zittend president Nicolás Maduro. Eerder liep een kolonel van het ministerie van Defensie over naar de Verenigde Staten. Luchtmachtgeneraal Yánez is de hoogste in rang die het regime laat vallen. Hij roept in de videoboodschap andere militairen op om Guaidó te steunen.

President Maduro wordt door de generaal omschreven als “dictatoriale autoriteit”. Hij komt in grote problemen als hij niet meer op de volledige steun van het Venezolaanse leger kan rekenen. Of dat nog zo is, weet niemand.

“Handlanger in Amerikaans complot”

Vorige week verklaarden de belangrijkste generaals en ook de minister van Defensie nog “vierkant achter president Maduro” te staan. ‘Interim-president’ Guaidó noemden ze een “handlanger in een Amerikaans complot om een staatsgreep te plegen”.



Yánez sprak vanaf een onbekende locatie. “De overgang naar de democratie is op handen”, klonk het. Hij liet bovendien uitschijnen dat de luchtmacht twee legervliegtuigen paraat moet houden “om Maduro in geval van nood te helpen vluchten”.

Twee presidenten

Guaidó riep zichzelf op 25 januari uit tot interim-president. Vanaf die dag had Venezuela dus opeens twee presidenten. Het Europees Parlement erkende Guaidó vorige donderdag als interim. Een ruime meerderheid van de Europarlementariërs (439 tegen 104) riep de EU en haar lidstaten op dat ook te doen, tot er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.

Het parlement veroordeelt wel het geweld van de afgelopen dagen. Daarbij vielen tientallen doden. Parlementsvoorzitter Antonio Tajani riep Maduro vorige week al op te vertrekken gezien de algehele malaise in het Zuid-Amerikaanse land. Zijn verkiezing wordt alom als onrechtmatig gezien.

Maduro verzet zich echter tegen een nieuwe presidentsrace. De Verenigde Staten, Canada en een aantal Zuid-Amerikaanse landen hebben Guaidó al erkend als interim-staatshoofd.

Het hooggerechtshof van Venezuela besliste eergisteren dat Guaidó het land niet mag verlaten. Op verzoek van de procureur-generaal werden de banktegoeden van de oppositieleider bevroren. Een honderdtal mensen betoogde vanmiddag in de buurt van het centraal station van Brussel om Guaidó te steunen.