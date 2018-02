Hoogste Britse terreurbestrijder: "Dreiging van extreemrechtse terreur neemt toe en is belangrijker en uitdagender dan publiek denkt" Cyril Rosman

27 februari 2018

17u03

Bron: AD.nl 1 Extreemrechtse organisaties in het Westen gaan steeds meer en nauwer samenwerken. "Het maakt momenteel een belangrijk deel uit van de terroristische dreiging”, stelt een hoge Britse terreurbestrijder.

Mark Rowley, de hoogste terreurbestrijder bij de Britse politie, zei maandag bij zijn afscheidsspeech dat er in Groot-Brittanië het afgelopen jaar vier extreemrechtse terreurplotten zijn opgerold. "De terreurdreiging vanuit extreemrechts is belangrijker en uitdagender dan het publiek denkt”, zei Crowley tegen de Britse pers. "Er zijn veel Westerse landen die extreemrechtse ‘uitdagingen’ hebben en in redelijk veel gevallen zien we dat die groeperingen contact maken met elkaar en een netwerken opbouwen.”

Specifieke voorbeelden wilde hij niet noemen om lopende onderzoek niet in gevaar te brengen. Vorig jaar verbood de Engelse overheid al enkele extreemrechtse organisaties, waaronder National Action. Crowley: "We hebben maandenlang een hier opgerichte, white supremacist, neo-nazistische organisatie gehad, met dezelfde gewelddadige ambities als andere terreurorganisaties. Daar moeten we ons met ons allen grote zorgen over maken.”

Aanslag bij moskee

Naast de mislukte plannen kende Engeland vorig jaar ook vijf wel uitgevoerde aanslagen door extreemrechtse militanten. Zo reed een man met een busje in op moskeegangers in Londen, de dader had een hekel aan moslims gekregen nadat hij op internet veel extreemrechtse artikelen had gelezen.

De Nederlandse NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) signaleert ook een "toegenomen rechtsterroristische dreiging in diverse Westerse landen, waaronder Duitsland en de VS", zo meldde ze eind 2017. Dat beeld is onveranderd, zegt een NCTV-woordvoerder nu. In Duitsland werd een rechts-extreme militair opgepakt die een aanslag had willen plegen. Hij wilde zich daarbij voordoen als een vluchteling, zodat immigranten de schuld zouden krijgen.

Het is ironisch, maar waar radicaal islamisme en extreemrechts recht tegenover elkaar lijken te staan, is het duidelijk dat ze ook in veel dingen gelijk aan elkaar zijn.

Zelfde tactiek

Zowel de NCTV als de Britse terreurbestrijder Rowley constateren een gelijkenis tussen de propaganda en de terreuraanslagen van jihadisten en extreemrechts. Zo maakte de Brit Darren Osborn gebruik van een busje toen hij op een menigte bij de Finsbury Park Moskee in Londen inreed. Een tactiek die ook meerdere jihadisten gebruikten bij aanslagen.

Mark Rowley vergeleek de in Groot-Brittanië beruchte prediker Anjem Choudary (die in de cel zit voor het verheerlijken van IS) met Tommy Robinson, de voormalige leider van de English Defence League. "Het is ironisch, maar waar radicaal islamisme en extreemrechts recht tegenover elkaar lijken te staan, is het duidelijk dat ze ook in veel dingen gelijk aan elkaar zijn: ze willen de spanning en verdeeldheid in de maatschappij vergroten.”