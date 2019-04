Hoogste Britse ambtenaar schetst horrorscenario bij brexit zonder akkoord TT

02 april 2019

12u52

Bron: Daily Mail 0 Tien procent hogere voedselprijzen. Bedrijven die overkop gaan. Een recessie. Het pond dat crasht. In een veertien pagina’s tellende brief schetst Sir Mark Sedwill, de hoogste ambtenaar binnen de Britse regering en tegelijkertijd nationaal veiligheidsadviseur, een ontstellend beeld van het Verenigd Koninkrijk in een no-dealscenario.

De brief van Sedwill lekte vanmorgen - bewust of niet - uit in de pro-brexittabloid Daily Mail, dat spreekt over een ‘bombshell warning’. De voorspellingen van de topambtenaar geven een onthutsend beeld van een brexit zonder akkoord die er over tien dagen zit aan te komen, tenzij premier May vandaag of de komende dagen nog een oplossing uit haar hoed tovert.

Stapt het Verenigd Koninkrijk op 12 april effectief zonder enig akkoord uit de EU, dan is er van een overgangsfase geen sprake. Het Britse eiland wordt dan een 'derde land’, met opnieuw grenscontroles en douaneheffingen en de bijhorende lange wachtrijen. Bij veel producten, zoals voeding en geneesmiddelen, kunnen er al snel tekorten ontstaan. Daardoor kunnen de voedselprijzen mogelijk tot tien procent duurder worden voor de gewone consument, voorspelt Sedwill.

Bedrijven failliet

Door de nieuwe handelsbarrières zullen heel wat bedrijven, klein of groot, het bovendien moeilijker hebben het hoofd boven water te houden. Vooral ondernemingen die afhankelijk zijn van import of export zouden het wel eens moeilijk kunnen krijgen en failliet gaan. Het Verenigd Koninkrijk zal bovendien getroffen worden door een recessie en de waarde van het pond zal nog verder zakken.

Op veiligheidsvlak ziet Sedwill eveneens een hoop uitdagingen door de te verwachten chaos. “Onze nationale veiligheid zou verstoord geraken”, schrijft hij. “Het Verenigd Koninkrijk zou de toegang tot strafrechtelijke hefbomen verliezen. Geen van onze beperkende maatregelen zou het land dezelfde beveiligingsmogelijkheden bieden als de huidige. Een exit zonder akkoord zou een ongelooflijke druk leggen op ons juridisch systeem en onze veiligheidsdiensten.”

Bestuur overnemen in Noord-Ierland

Sedwill waarschuwt ook dat Noord-Ierland mogelijk nog het zwaarst getroffen zal worden van iedereen. Omdat er vandaag geen deelregering is in de regio, zou de huidige minister bevoegd voor het gebied niet meer in staat zijn zelf alle taken op zich te nemen. Daardoor zou de centrale overheid opnieuw de bevoegdheid over het gebied moeten overnemen, wat in Noord-Ierland - waarbij tot aan de vrede in 1998 3.000 doden vielen bij politiek geweld - zeer gevoelig ligt. “De stabiliteit van de unie zou verstoord worden”, klinkt het.

Mogelijk zet de brief meer druk op de harde brexiteers die tot nu toe May’s deal niet wilden steunen en dan nog liever een harde brexit hebben. De waarschuwing over Noord-Ierland kan dan weer de druk verhogen op de DUP, de Noord-Ierse gedoogpartner van May in het parlement. Hun tien stemmen zijn absoluut noodzakelijk voor een meerderheid bij een eventuele vierde stemming over May’s akkoord.

Het Britse parlement verwierp gisteren opnieuw vier alternatieve brexitvoorstellen, waaronder een ‘softe’ brexit waarbij de Britten wel nog in een douane-unie met de EU zouden blijven. Vanmiddag zit de regering in crisisberaad bij elkaar om een oplossing uit de impasse te zoeken.