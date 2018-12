Hoogste aantal vuurwapendoden VS in 20 jaar mvdb

13 december 2018

22u05

Bron: ANP 0 Het aantal mensen in de Verenigde Staten dat om het leven is gekomen door een vuurwapen, is in ruim twintig jaar tijd niet zo hoog geweest. In 2017 kwamen 39.773 mensen door kogels aan hun einde. Dat komt neer op 12,2 mensen per 100.000 inwoners, in 1996 was dat 12,8 per 100.000, zo blijkt uit een database van Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ter vergelijking: in Nederland sterven jaarlijks 0,6 per 100.000 inwoners door een vuurwapen.

2017 is het derde jaar op rij dat het aantal doden door kogels is gestegen. De cijfers komen neer op een gemiddelde van 109 vuurwapendoden per dag.

Het aantal overstijgt voor het eerst het aantal Amerikanen dat is overleden door een verkeersongeluk: dat waren er ruim 2600 minder (37.133). Van de bijna 40.000 vuurwapendoden beroofde 60 procent zichzelf met geweer of pistool van het leven, vooral in de staten Montana, Wyoming en Alaska. Daar is het wapenbezit het hoogst in de hele VS.

Vorig jaar vond de dodelijkste schietpartij in Amerika plaats. In Las Vegas doodde één enkele schutter vanuit een hotelraam 58 mensen, vooral bezoekers van een muziekfestival.