Hoogste aantal dagelijkse coronabesmettingen in VS

26 juni 2020

06u31

Bron: belga 4 In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 37.077 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds de virusuitbraak begon. Dat meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

Het vorige recordaantal op een dag was 36.285 en werd in april vastgesteld, toen de uitbraak vooral aan de oostkust voor veel besmettingen zorgde.

In april werd vooral het oosten van de VS zwaar getroffen door het virus, nu gaat het meer om het midden en westen, zoals Texas en Californië. In een aantal van die staten worden de maatregelen weer verstrengd en gaan er ook weer lockdowns in. Mensen die vanuit een nu getroffen staat naar oostelijke staten als New York en New Jersey willen reizen, moeten eerst twee weken in quarantaine.