Hoogste aantal dagelijkse coronabesmettingen in VS: experts spreken van heropflakkering TTR YV JV

26 juni 2020

06u31

Bron: Belga, ANP, The Guardian 28 In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 37.077 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld, meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Dat is het hoogste aantal sinds de virusuitbraak begon. Experts zien bewijzen van een heropflakkering in bepaalde staten.

Het vorige recordaantal op een dag was 36.285 en werd in april vastgesteld, toen de uitbraak vooral aan de oostkust voor veel besmettingen zorgde.

In april werd vooral het oosten van de VS zwaar getroffen door het virus, nu gaat het meer om het midden en westen, zoals Texas en Californië. In een aantal van die staten worden de maatregelen weer verstrengd en gaan er ook weer lockdowns in. Mensen die vanuit een nu getroffen staat naar oostelijke staten als New York en New Jersey willen reizen, moeten eerst twee weken in quarantaine.

De gouverneur van Texas, Greg Abbott, heeft de cafés opnieuw gesloten. Restaurants mogen maar op halve capaciteit open blijven. De Republikeinse gouverneur had eerst al de heropening van de staat on hold gezet. Ook Florida sluit met onmiddellijke ingang de bars.

Meer getest

Het aantal mensen dat wordt getest op het virus is momenteel hoger dan in april. Daardoor worden ook meer besmettingen vastgesteld. Donderdag testten ruim 35.900 mensen positief. Experten wijzen erop dat het virus aan een comeback bezig is, wat zich ook reflecteert in het stijgend aantal doden en hospitalisaties in bepaalde delen van het land.

De Verenigde Staten zijn het zwaarst getroffen land door het virus, vooral de staten Arizona, Texas en Florida zijn. Zeker 2,4 miljoen mensen in de VS hebben het virus opgelopen en er zijn 124.402 doden geregistreerd. De CDC, het Amerikaanse centrum voor ziektecontrole en Preventie afgekort, meldde gisteren dat op basis van het aantal mensen met antistoffen mogelijk al 20 miljoen mensen het virus hebben gehad.