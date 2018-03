Hoogspanning in Duitse politiek: SPD telt stemmen na ledenraadpleging TT

03 maart 2018

22u05

Bron: ANP 0 Zo'n 120 medewerkers van de Duitse sociaaldemocratische partij SPD maken zich op voor een lange nacht. Ze tellen de stemmen van partijleden die zich per brief hebben uitgesproken over een nieuwe regeringscoalitie met hun partij en de christendemocraten van Angela Merkel. Morgen om 9 uur volgt het verdict.

De rode kratten met stembiljetten werden vanmiddag onder politiebewaking uitgeladen bij het SPD-hoofdkwartier, het Willy-Brandt-Haus in Berlijn. SPD'ers die betrokken zijn bij het tellen van de stemmen moeten hun telefoons afgeven voordat ze aan de slag gaan. De uitkomst wordt naar verwachting morgenochtend bekendgemaakt.

In totaal mochten bijna 464.000 partijleden zich uitspreken over de nieuwe 'GroKo', een zogenoemde grote coalitie met de christendemocratische CDU/CSU.

De partijen bereikten eerder al een akkoord over het vormen van een regering. Daarna kregen de SPD-leden het laatste woord over de vraag of Duitsland ruim vijf maanden na de parlementsverkiezingen een nieuwe regering krijgt.