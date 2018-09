Hoogleraar beticht Trumps beoogde opperrechter van aanranding Redactie

17 september 2018

00u38

Bron: Belga, AD 0 Een vrouw die de kandidaat van president Donald Trump voor het Hooggerechtshof eerst nog anoniem beschuldigd had van seksuele aanranding in de jaren negentig, is zondag met haar verhaal publiek naar buiten getreden in de Washington Post. Dat leidde ertoe dat de Democraten eisen dat de stemming in de Senaat over zijn benoeming wordt uitgesteld.

Christine Blasey Ford, een professor psychologie van 51 jaar, beschuldigt Brett Kavanaugh (53) ervan dat hij haar op een avond in 1982 aangerand heeft tijdens een feestje toen die laatste, die op dat moment naar een middelbare school ging in Washington, "compleet dronken" was. Hij duwde haar op een bed, betastte haar en probeerde haar kleren uit te trekken. Toen ze wilde gillen, zou hij zijn hand op haar mond hebben gedrukt. "Ik dacht dat hij me onbedoeld zou vermoorden", aldus Ford. Ze zegt dat ze kon ontkomen toen een vriend van Kavanaugh bovenop hen sprong.

Ford (51), inmiddels hoogleraar psychologie aan de Palo Alto University, stuurde in juli al een brief naar een Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden, maar wilde toen nog anoniem blijven. De inhoud van de brief was de afgelopen dagen uitgelekt. Kavanaugh heeft de beschuldigingen ontkend.

"Maar ik vind nu dat mijn burgerplicht zwaarder weegt dan mijn angst voor represailles", zei de vrouw, die lesgeeft aan de universiteit van Palo Alto. Volgens de Washington Post is ze een Democrate en deed ze giften aan politieke organisaties.

Christine Blasey Ford zegt dat ze nooit over de feiten heeft gepraat, tot een therapeutische sessie met haar man in 2012. Ze was jarenlang getraumatiseerd. Ze gaf aan de krant nota's van haar therapeuten, die spreken van een "poging tot verkrachting" in haar jeugd.

Stemming uitstellen

Het Witte Huis reageerde door te stellen dat Brett Kavanaugh de beschuldigingen al "stellig en ondubbelzinnig" ontkende.

Kavanaugh is door president Donald Trump voorgedragen als rechter in het hooggerechtshof. De hoorzittingen in de Senaatscommissie zijn afgerond en het was de bedoeling dat de commissie komende week zou beslissen om de nominatie door te sturen naar de gehele Senaat.

Na de publicatie van de getuigenis vroegen de Democraten uitstel van de stemming in de Senaat, die Kavanaughs benoeming moet bevestigen. De stemming staat voor 20 september gepland. De Democraten willen dat de FBI eerst zijn werk doet.