Hooggerechtshof VS waagt zich na jaren nog eens aan belangrijke zaak rond wapenbezit, mogelijk grote implicaties ADN

01 december 2019

22u13

Bron: ANP 0 Het Amerikaanse Hooggerechtshof houdt zich na jaren weer eens bezig met een mogelijk toonaangevende zaak over het omstreden wapenbezit. De laatste keer dat het hof de vingers aan deze kwestie brandde was in 2010 met het oordeel dat de grondwet burgers beschermt in hun recht om thuis wapens voor zelfverdediging te hebben.

Drie vuurwapeneigenaren in New York hebben met steun van de plaatselijke afdeling van de lobby National Rifle Association (NRA) een plaatselijke regel aangevochten. Die verbiedt vuurwapens waar in New York een vergunning voor is afgegeven, mee de stad uit te nemen. De zaak stamt uit 2013 toen de drie aan een schietwedstrijd wilden meedoen, maar hun wapens niet mochten meenemen. Het hof stort zich vanaf morgen op de zaak.

Beperkingen onderuit?

Voorstanders van het beperken van wapenbezit vrezen dat het hof in deze zaak het bezit van vuurwapens ook buiten het huis als volkomen geoorloofd zou kunnen bestempelen. Dit zou een heleboel beperkingen die al door plaatselijke autoriteiten zijn ingesteld, onderuit halen.



De NRA ijvert sinds 1975 driftig "voor het in de grondwet verankerde recht om wapens te dragen". Dat laatste is gebaseerd op een fel omstreden passage in de grondwet. Volgens tegenstanders van het inmiddels vrij algemene wapenbezit, staat dit in de grondwet in een context van het recht van burgers zich te bewapenen om een militie of politiemacht te vormen, niet om er als individu mee rond te lopen.