Hooggerechtshof Pakistan spreekt ter dood veroordeelde christen vrij

Het Hooggerechtshof in Pakistan heeft vandaag een vrouw vrijgesproken die in 2010 veroordeeld was tot de doodstraf wegens godslastering. Het gaat om de christen Asia Bibi.

Asia Bibi kreeg in 2010 de doodstraf na een discussie met een moslima over een glas water op een boerderij, waarbij ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd. De vrouw heeft altijd haar onschuld staande gehouden.

Opperrechter Saqib Nisar boog zich in hoger beroep over de zaak van Bibi en oordeelde dat ze onmiddellijk moet worden vrijgelaten zolang ze niet van een ander misdrijf wordt beschuldigd. “Ze is vrijgesproken voor elke aanklacht”, aldus rechter Saqib Nisar.

Misbruik van wet op blasfemie

Volgens critici wordt de wet op blasfemie geregeld misbruikt om religieuze minderheden te vervolgen. Bibi's zaak is dan ook een bron van verdeeldheid in Pakistan. Twee politici die de vrouw probeerden bij te staan, werden vermoord.

Een extreme islamistische partij heeft al straatprotesten aangekondigd als Bibi zou worden bevrijd of als haar straf zou worden verminderd.

Paus

Ook internationaal zorgde Bibi's veroordeling voor verontwaardiging. De vorige en huidige paus spraken hun afkeer uit over het vonnis. Een van haar kinderen had een ontmoeting met paus Franciscus.