Hooggerechtshof Israël onderzoekt of Netanyahu in nieuwe regering kan

03 mei 2020

13u31

Bron: Belga 0 Het hooggerechtshof in Israël is zondag aan een tweedaagse zitting begonnen om te bepalen of de voor corruptie aangeklaagde premier Benjamin Netanyahu een regering mag vormen met rivaal Benny Gantz. Een aantal groepen, onder wie oppositiepartijen en organisaties die zich inzetten voor het versterken van de democratie, waren naar het hof gestapt om bezwaar te maken tegen deelname van Netanyahu aan een nieuwe coalitie. Het is nog niet bekend wanneer het hof uitspraak doet.

De Israëliërs zijn in een jaar tijd drie keer naar de stembus gegaan. Maar geen van de verkiezingen leverde een winnaar op met een meerderheid in het parlement. De onderhandelingen tussen Netanyahu van de rechts-conservatieve Likud-partij en Gantz van de partij Blauw-Wit (centrumlinks) liepen steeds op niets uit. Vorig maand werden de rivalen het alsnog eens over het vormen van een noodregering. Volgens Israëlische media gebeurde dat onder druk van de coronacrisis. Netanyahu zou achttien maanden de regering van nationale eenheid gaan leiden, daarna zou de beurt aan Gantz zijn.

Een aantal groepen in Israël probeert via het hof te voorkomen dat Netanyahu opnieuw premier wordt. Een proces wegens corruptie tegen Netanyahu is uitgesteld tot 24 mei vanwege de coronacrisis. Hij zou zich onder meer hebben laten omkopen door ondernemers. De premier ontkent.