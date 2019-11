Hooggerechtshof India: “Staten moeten voor zuivere lucht zorgen of schade vergoeden” ttr

26 november 2019

14u54

Bron: belga 1 Indiase staten zullen hun burgers schadevergoeding moeten betalen als ze niet voor zuivere lucht en zuiver water zorgen, zo heeft het Hooggerechtshof van het land geoordeeld. Het hof stelde daarmee het uitblijven van actie van de autoriteiten tegen de toenemende verontreiniging aan de kaak.

Rechter Arun Mishra en rechter Deepak Gupta zeiden dat de wereld "lacht met India" als het over zijn luchtverontreiniging gaat en de giftige smog boven de noordelijke staten. De twee rechters, die ook opmerkten dat waterstalen van de Indiase hoofdstad kwaliteitstesten niet doorstonden, zeiden gisteren dat mensen het grondwettelijke recht hebben in een gezonde omgeving te leven die niet verontreinigd is.

"Het leven en de gezondheid van mensen zijn in gevaar gebracht. Waarom zouden staten in zo'n scenario niet verzocht worden compensatie te betalen aan personen die getroffen worden door ontoereikende regelingen om luchtverontreiniging te controleren", zeiden de rechters volgens het arrest dat vandaag op de website van het hof werd gepost.

Het gerechtshof zei dat het de staten en de federale regering verantwoordelijk hield voor het gebrek aan controle op het verbranden van stoppelvelden door boeren in Delhi en naburige staten. Het verbranden van gewasresten op akkers en klimaatfactoren als zwakke wind, bovenop de uitstoot van verkeer, industrie en afvalverbranding, hielden de luchtvervuiling boven de Indiase hoofdstad vast in oktober en november.

Delhi, met 25 miljoen inwoners, behoort tot de meest verontreinigde steden van de wereld.

