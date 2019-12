Hooggerechtshof in VS buigt zich over vrijgave belastingaangiftes Trump kv

13 december 2019

23u52

Bron: Belga 0 Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft vandaag aanvaard om het beroep van Donald Trump te onderzoeken. De Amerikaanse president verzet zich tegen een beslissing van een federaal hof van beroep dat hij zijn belastingaangiftes, waar de procureur van Manhattan al maanden naar vraagt, wel degelijk moet vrijgeven.

Het Hooggerechtshof kondigde aan dat het de argumenten van de partijen zal horen "tijdens de zitting in maart 2020". Voor 30 juni zal er vervolgens een beslissing vallen, dus ruim voor de presidentsverkiezingen van november 2020.

In de tussentijd heeft het hof een rechterlijke beslissing opgeschort die het voormalige boekhoudkantoor van de president en twee banken verplichtte om de documenten door te sturen.



Trump is de eerste Amerikaanse president sinds Richard Nixon (1969-74) die weigert om zijn belastingaangifte openbaar te maken, zoals dat de gewoonte is tijdens de campagne. Trump beweert al sinds zijn kiescampagne in 2016 dat hij de documenten niet kon vrijgegeven, omdat hij naar eigen zeggen extra controles moest ondergaan door de belastingdienst.

Naast de procureur van Manhattan, hebben ook Democratische parlementsleden inn Washington en New York dossiers ingediend om Trump te verplichten om zijn fiscale situatie openbaar te maken.