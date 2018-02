Hooggerechtshof buigt zich nog niet over Trump vs The Dreamers IVI

26 februari 2018

18u33

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse hooggerechtshof gaat zich voorlopig nog niet buigen over de zaak Trump versus de Dromers. Het ministerie van Justitie wil dat de hoogste rechtbank in de VS de beslissingen van lagere rechtbanken die jonge immigranten - de zogenaamde Dreamers - behoeden voor deportatie, van de mat veegt. Dat besluit is niet naar de zin van president Donald Trump.

Trump heeft vorig jaar aangekondigd dat hij het DACA-programma (Deferred Action for Childhood Arrivals) ging schrappen. Dat programma geeft mensen die de VS als illegaal zijn binnen geraakt het recht om twee jaar als arbeider of student in de VS te blijven. Op 5 maart zou DACA geschiedenis moeten worden.

Federale rechtbanken in Californië en New York hebben Trumps initiatief geblokkeerd. Zonder hun vonnis zouden vanaf volgende week dus al "dromers" het land uitgezet kunnen worden.

Doordat de zaak een legislatieve slag dreigt te worden, met vonnissen die door beroepshoven worden gehoord, zouden de Dromers maanden tot jaren geen zwaard van Damocles boven hun hoofd hebben. De enige oplossing voor Trump is een interventie van het Supreme Court in zijn voordeel.

800.000 mensen

Het DACA-programma, in 2012 gestart door president Barack Obama, heeft betrekking op zowat 800.000 mensen die een wettelijk statuut proberen te veroveren. Trump zegt bereid te zijn wetgeving in het Congres die de "dreamers" beschermt tegen deportatie te steunen, maar wil dan in ruil dat het Congres hem genoeg geld toezegt voor de bouw van de beruchte Muur met Mexico.

Het besluit van het Supreme Court is een tweesnijdend zwaard: enerzijds geeft het de partijen meer tijd om een compromis uit te werken, anderzijds dreigt de kwestie een bevroren conflict te worden, waarbij geen van beide partijen water in de wijn wil doen.