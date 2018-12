Hooggerechtshof bevestigt celstraf voor bekende mensenrechtenactivist in Bahrein bvb

Het Hooggerechtshof van Bahrein heeft vandaag de gevangenisstraf van vijf jaar bevestigd die opposant Nabil Rajab opgelegd kreeg, omdat hij zich op Twitter kritisch had uitgelaten over onder meer de betrokkenheid van Bahrein bij de oorlog in Jemen. Hij hekelde ook de gevangenisomstandigheden in Bahrein, waar gevangenen gefolterd zouden worden.

Een hof van beroep had op 5 juni de veroordeling van Rajab al bevestigd. Rajab zit momenteel al een gevangenisstraf van twee jaar uit, nadat hij in juli 2017 veroordeeld werd omdat hij volgens de rechters in tv-interviews waarin hij de machthebbers bekritiseerde "valse informatie" had verspreid.

Verschillende mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International, Human Rights Watch en de Internationale Federatie voor de Mensenrechten, hadden geijverd voor de vrijlating van Nabil Rajab.

De meerderheid van de bevolking in Bahrein is sjiitisch, maar het koningshuis is soennitisch. Tijdens de Arabische opstanden van 2011 sloeg de regering demonstraties van sjiieten met geweld neer. Rajab was een van de leiders van die protesten. Oppositiebewegingen werden sindsdien opgeheven, en tientallen dissidenten werden gevangengezet en/of hun nationaliteit afgenomen.

De autoriteiten zeggen de sjiieten niet te discrimineren, maar zich enkel te verdedigen tegen gewelddadige groepen die steun krijgen van Iran. Dat laatste wordt door Iran zelf dan weer ontkend.