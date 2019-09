Hooggerechtshof bekrachtigt asielverbod Trump IB

12 september 2019

04u15

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vandaag een maatregel van de Trump-regering bekrachtigd die een asielverbod oplegt aan bijna alle asielzoekers die aan de zuidelijke grens de VS binnenkomen.

Het Hooggerechtshof vernietigt daarmee uitspraken van rechters in Californië die de nieuwe maatregel van Trump hadden geblokkeerd. Hoewel de beslissing nog aangevochten kan worden, is het een belangrijke overwinning voor de Amerikaanse president Donald Trump.

Met de maatregel worden alle asielaanvragen van migranten die onderweg naar de VS geen vluchtelingenstatus hebben aangevraagd in Mexico of in een ander land, automatisch afgewezen.