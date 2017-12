Hooggeplaatste rekruteerder en trainer van IS in Italië gearresteerd ADN

16u40

Bron: Belga 0 Reuters Italiaanse agenten in Milaan (illustratiebeeld). In Italië is een "hooggeplaatst lid" van de extremistische terreurgroep Islamitische Staat (IS) gearresteerd, zo heeft de Italiaanse politie vandaag bekendgemaakt. Hij was naar het schiereiland gereisd om er andere terroristen te rekruteren en te trainen.

De Italiaanse politie tweette dat de Nederlandse politie, het Europese politieverband Europol en de Amerikaanse federale recherche FBI tot de arrestatie hebben bijgedragen. De 29-jarige Marokkaan Nabil Benamir "was klaar voor het mobiliseren voor de zaak van IS", zo stond in een mededeling van de politie. In het bijzonder "voor het trainen van andere leden van IS om explosieven te maken en te gebruiken".

Geklist toen hij zwangere vrouw sloeg

De man is van internationaal terrorisme beschuldigd, maar vertoefde al in de gevangenis wegens feiten van gemeenrecht. Hij was eerst in augustus in de noordwestelijke havenstad Genua gearresteerd nadat een politiepatrouille had gezien dat hij zijn zwangere vrouw sloeg, zeggen de Italiaanse autoriteiten. Na de arrestatie ontdekten de speurders dat hij dezelfde man was die de inlichtingendiensten in juni als een "vooraanstaand lid" van IS hadden aangevinkt. Op zijn mobiele telefoon en sociale netwerken zijn voldoende bewijzen, zoals video's van zelfmoordaanslagen, gevonden die aantonen dat hij een missie in Italië had.

Maanden al zeggen de autoriteiten in Rome dat zij zeer op hun hoede zijn voor terreurdreiging. Tot nu toe is Italië het enige vooraanstaande lid van de Europese Unie dat van islamistische aanslagen gespaard is gebleven.

Arrestato estremista islamico da #Ucigos e #Digos Genova grazie al lavoro congiunto tra @Politie olandese @Europol e a @FBI iniziato la scorsa estate. Sul suo smartphone trovati video di azioni terroristiche e esplosioni di attentarori pic.twitter.com/BtCRL8vWXV Polizia di Stato(@ poliziadistato) link