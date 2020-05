Hooggeplaatste IS-leider gedood bij luchtaanval SVM

26 mei 2020

21u55

Bron: Belga 2 Bij een luchtaanval door de internationale coalitie is een hooggeplaatste leider van terreurgroep IS omgekomen. Dat meldt het Iraakse ministerie van Defensie.

De vermoorde Mutas al-Jaburi is een plaatsvervangend IS-leider die betrokken was bij het plannen en coördineren van terroristische operaties. De aanval vond plaats in Syrië, in de buurt van Dair as-Saur. De terreurorganisatie blijft actief in Syrië en Irak.