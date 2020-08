Hooggeplaatste Afghaanse regeringsambtenaar gedood door bom in zijn auto SVM

19 augustus 2020

11u23

Een hooggeplaatste medewerker van het Afghaanse ministerie van Onderwijs is gedood bij een bomaanslag. Zijn chauffeur raakte gewond.

Abdul Baqi Amin kwam om door een bom die in zijn auto geplaatst werd. Voorlopig eiste niemand de verantwoordelijkheid voor de aanval op. Bomaanslagen komen vaak voor in Afghanistan, zelfs nu de regering en de taliban vredesgesprekken plannen om een einde te maken aan decennia van conflicten.

In de voorbije dagen is er controverse ontstaan over de vrijlating van talibanstrijders die als gevaarlijk worden beschouwd. Dat is een belangrijke eis van de radicaal-islamitische verzetsorganisatie om aan vredesgesprekken te beginnen.

De Verenigde Staten ondertekenden in februari een vredesakkoord met de taliban. Dat moet de weg vrijmaken voor een terugtrekking van alle internationale troepen uit het land. In ruil moeten de taliban garanties geven op het vlak van veiligheid.