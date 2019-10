Hoogbejaarde Nederlandse vrouw wordt na 18 uur in de sloot gered uit haar auto Karen Luiken

27 oktober 2019

16u43

Bron: AD.nl 1 Een 89-jarige vrouw die gisterenavond rond 18.00 uur met haar auto van de weg raakte bij het Nederlandse Sprang-Capelle, heeft maar liefst achttien uur vastgezeten voordat ze bevrijd werd. Ze kon niet op eigen kracht uit het voertuig klimmen, bevestigt een woordvoerder van de politie. De vrouw maakt het ’naar omstandigheden goed’.

Vandaag rond 12.00 uur kreeg de politie een melding van de Nederlandse verkeersorganisatie ANWB dat er naast de afrit Dussen van de A59 een auto in de sloot lag. De hulpdiensten zijn een kijkje gaan nemen en troffen daar tot hun grote schrik een oude vrouw in het voertuig aan. Ze heeft de hele avond, nacht en ochtend in de auto doorgebracht, wachtend op hulp. Die kwam pas na achttien uur.

Het slachtoffer is uiteindelijk met behulp van de brandweer en ambulancepersoneel uit de auto gehaald. Ze was bij bewustzijn en niet ernstig gewond. Naar eigen zeggen was ze gisteren rond 18.00 uur van de weg geraakt. Ze had haar telefoon bij zich, maar kon daar vanwege haar benarde positie niet bij. Het 89-jarige slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en maakt het intussen naar omstandigheden redelijk goed. Wel is ze verward, laat haar familie via de politie weten.

Donker

Volgens de politie is het niet heel vreemd dat de auto in het donker niet is opgemerkt door voorbijrijdend verkeer. “Zeker omdat de sloot wat dieper is, dan schijnen je koplampen eroverheen,’’ zegt woordvoerder Rob Luijten.

Dat het overdag ook nog lang duurde, vindt hij wel vreemd. Hij vermoedt dat mensen die langsreden mogelijk dachten dat de auto leeg was en dat de hulpdiensten al ingeseind waren.

Het rijbewijs van de vrouw is ingevorderd, onderzocht wordt of ze nog in staat is om te rijden. Als dat het geval is, krijgt ze haar rijbewijs terug. Wat er precies voor zorgde dat de vrouw de macht over het stuur verloor, is niet duidelijk.