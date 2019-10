Hoogbejaarde aanvaller Franse moskee wou "wraak nemen voor vernieling Notre Dame door moslims" HAA

29 oktober 2019

18u35

Bron: AFP 8 De tachtiger die verdacht wordt van de aanval op de moskee van Bayonne zegt dat hij wraak wilde nemen voor de "vernieling van de Notre Dame in Parijs door moslims”. Dat heeft de Franse procureur Marc Mariée bekendgemaakt.

Mariée voegde eraan toe dat de verdachte door een psychiater wordt onderzocht. De verdachte, Claude Sinké (84), heeft toegegeven dat hij gisteren brand wilde stichten in de moskee, maar hij ontkent dat hij iemand wilde doden.

Sinké zei dat hij de moskee verschillende keren verkend had en toesloeg op een ogenblik dat er weinig mensen aanwezig waren. De tachtiger werd echter betrapt door twee mannen, waarna hij het vuur opende op hen. Beide slachtoffers, twee mannen van 74 en 78 jaar oud, raakten daarbij ernstig gewond. Tijdens zijn vluchtpoging stak de 84-jarige man nog een voertuig in brand. Op de plaats delict troffen agenten een of twee gasflessen en een jerrycan aan.

Procureur Mariée zei nog dat hij in permanent contact staat met de nationale procureur voor antiterreur, om te zien of die bij het dossier moet betrokken worden.