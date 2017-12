Hoogbejaard Congreslid treedt af na beschuldigingen seksuele intimiatie EB

17u52

Bron: Reuters, ANP 0 AFP John Conyers (88) , , het langstzittende Congreslid in Washington. Een hoogbejaard lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is vandaag afgetreden nadat hij door diverse voormalige vrouwelijke stafleden was beschuldigd van seksuele intimidatie. Het gaat om de 88-jarige John Conyers, het langstzittende Congreslid in Washington.

De commissie ethiek van het Huis van Afgevaardigden begon afgelopen week een onderzoek naar Conyers, die al sinds 1964 lid is van het Congres. Conyers belandde vorige week met stressklachten in het ziekenhuis. Dat gebeurde kort nadat een van de vrouwen in een programma op de landelijke televisie had verteld over de "jaren van seksuele intimidatie" onder Conyers.

De leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi had haar partijgenoot opgeroepen af te treden. Conyers ontkent alle beschuldigingen.