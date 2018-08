Hoog overleg tussen Noord- en Zuid-Korea volgende week KVE

09 augustus 2018

11u36

Bron: Belga 0 Noord- en Zuid-Korea plannen volgende week hoog overleg om een mogelijke derde ontmoeting tussen de leiders van beide landen voor te bereiden. Dat zei het Zuid-Koreaanse ministerie van Eenmaking. De gesprekken zijn ook bedoeld om vorige akkoorden te implementeren, zei het ministerie.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in ontmoetten elkaar voor het eerst in april. Toen gingen ze akkoord om stappen naar nucleaire ontwapening te zetten. In mei spraken ze elkaar een tweede keer.

De volgende ontmoeting vindt naar verwachting plaats aan de noordzijde van de grens, in het dorp Panmunjom in de gedemilitariseerde zone tussen beide Korea's. Volgens het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap is het al het vierde hoge overleg dit jaar.

