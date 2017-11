Hoog alarmniveau op Bali: vulkaan spuwt as 2 kilometer hoog

Bron: Belga

AFP

Op het Indonesische vakantie-eiland Bali spuwt de vulkaan Agung intussen as 2 kilometer de hoogte in. Het nationale rampenbeheer maakte vanmorgen nog melding van talrijke kleinere uitbarstingen. Of dat tot een grote zal leiden, is onbekend.