Hoofdverdachte van reeks bompakketjes in Austin blaast zichzelf op terwijl hij ingesloten wordt door de politie

21 maart 2018

12u21

Bron: Belga, NBC 0 De hoofdverdachte in een reeks bomontploffingen in de staat Texas heeft zichzelf opgeblazen toen de politie probeerde hem te arresteren. Dat bevestigde het hoofd van de politie van de stad Austin, Brian Manley, aan de lokale pers.

De 24-jarige verdachte blies zichzelf op in zijn auto, terwijl hij 's nachts op de snelweg ingesloten werd door een SWAT-team. Er werden tijdens het gebeuren ook enkele schoten afgevuurd en één van de agenten raakte lichtgewond.

De auto ontplofte op een snelweg in Round Rock ten noorden van de Texaanse hoofdstad Austin. De verdachte had een hotel in Round Rock verlaten waar hij al door politie in de gaten werd gehouden.

Twee doden

Sinds 2 maart was de politie op zoek naar de dader van een reeks bommen die in en rond Austin ontploften. Daarbij verloren twee mensen het leven, en raakten verschillende personen gewond. Als eerste ontplofte een pakket voor de woning van een 39-jarige man die werd gedood. Tien dagen later volgden op één dag twee explosies waarbij een zeventienjarige jongen om het leven kwam. Afgelopen zondag raakten twee fietsers gewond toen een bom langs de weg ontplofte. De bom ging af met behulp van een draadje dat over de weg was gespannen.

In de afgelopen 24 uur werd de verdachte aangewezen die mogelijk achter de aanslagen zat, aldus Manley. Dat gebeurde op basis van bewijzen die verzameld waren nadat de verdachte een explosief had verstuurd vanuit een FedEx-kantoor in de stad gisteren. De dader was zichtbaar voor bewakingscamera's op plekken waar hij pakketten verstuurde. Ook kregen rechercheurs aanwijzingen door het zoekgedrag op zijn computer. Eerder op de dag ontplofte al een pakket in een distributiecentrum.

Ondanks de dood van de hoofdverdachte, raadt de politie burgers aan om nog steeds waakzaam te zijn. "We weten niet waar de verdachte zijn laatste 24 uur doorbracht, en daarom moeten we nog steeds opletten om er zeker van te zijn dat geen andere pakjes of apparaten werden achtergelaten in de gemeenschap," zei Manley.

Over de motieven is nog niets bekend.