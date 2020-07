Hoofdverdachte in zaak-Maddie vecht veroordeling rond verkrachting Amerikaanse toeriste (72) aan SVM

16 juli 2020

12u48

Bron: Belga 1 De Duitse hoofdverdachte in de zaak van de mysterieuze verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann in Portugal heeft het Europees Hof van Justitie verzocht om een veroordeling in een verkrachtingszaak te schrappen. Zo hoopt hij op vrije voeten te komen, meldt de Britse krant Daily Mirror.

Madeleine McCann (3) verdween op 3 mei 2007 uit het vakantieappartement dat haar ouders hadden gehuurd in de Ocean Club in Praia da Luz in de Algarve. Het kind verdween toen de ouders wat verderop met vrienden zaten te eten. Begin juni maakten de Duitse justitie en politie verrassend bekend dat de 43-jarige Duitser Christian Brückner verdacht werd van de ontvoering van en moord op Maddie.

De man zit momenteel in het Duitse Kiel een celstraf uit voor een drugsdelict. Hij is ook veroordeeld tot zeven jaar cel voor de verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse toeriste, eveneens in Praia da Luz. Die straf zou binnenkort ingaan.



Via zijn advocaten heeft hij het Europees Hof van Justitie echter gevraagd die veroordeling te annuleren. Dat Brückner aangehouden werd in Italië speelt in zijn voordeel. Er volgde een uitlevering aan Duitsland, maar in het Europese aanhoudingsbevel zou enkel sprake zijn van de drugsfeiten. Niet de verkrachting en dus moet hij in principe ook niet de strafrechtelijke gevolgen ervan ondergaan. Het Hof zou zich in de komende weken uitspreken, aldus The Mirror.

Lees ook: PORTRET. Pedofiel, verkrachter, inbreker: het criminele levenspad van de moordverdachte in de zaak-Maddie (+)