Hoofdverdachte in zaak Maddie McCann vrijgepleit van ontvoering en moord op Duits meisje (11) KVE

04 augustus 2020

13u45

Bron: Belga 0 De Duitse hoofdverdachte voor de mysterieuze verdwijning van de Britse peuter Maddie McCann dertien jaar geleden in Portugal is vrijgepleit in een andere ontvoerings- en moordzaak. Dit meldt Bild.

In juni maakte de Duitse Justitie verrassend bekend de 43-jarige Christian Brückner ervan te verdenken Maddie te hebben ontvoerd en te hebben gedood. De man zit in de gevangenis van Kiel voor een drugsmisdrijf.

De autoriteiten hebben nu ook nagetrokken of hij in Duitsland iets te maken had met de ontvoering, verkrachting en moord op Claudia Ruf, een elfjarig Duits meisje uit Grevenbroich dat in 1996 dood werd teruggevonden. Ook die zaak veroorzaakte veel ophef. Maar volgens een door Bild geciteerde politiewoordvoerder is Brückner niet de dader. Hij is niet in Grevenboich geweest en een DNA-vergelijking leverde niks op.

Vervroegde vrijlating

Volgens het magazine Der Spiegel heeft Brückner een tweede keer om vervroegde vrijlating in de drugszaak verzocht. Die straf loopt op 7 januari af en de man had per 7 juni reeds twee derde daarvan uitgezeten. Vorige week trok hij een eerste verzoek tot vervroegde vrijlating in, omdat hij volgens zijn advocaat zijn vertrouwen in de rechtbank van Braunschweig was verloren. De raadsman zegt dat een andere rechtbank bevoegd is, die van Kiel waar B. gevangen zit.

Volkstuintje

Volgens de Britse krant Daily Mirror zou de Duitser in een volkstuintje in Braunschweig een kelder hebben gebouwd. Brückner had daar van april 2013 tot 2016 een huisje, terwijl hij een kiosk in het wat verder gelegen Hannover uitbaatte.

Ook in Hannover had hij een volkstuintje, dat de gerechtelijke diensten vorige week hebben doorzocht. Daarbij is een geheime kelder gevonden. Of er nog iets is gevonden dan wel waarnaar men precies zocht is niet geweten.

Bekijk ook: Heeft Brückner ook een slachtoffer gemaakt in ons land?



