Hoofdverdachte (37) van schietpartij in Utrecht opgepakt, motief is nog niet duidelijk

18 maart 2019

11u15

Bron: AD.nl, Belga, ANP 246 Bij een schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht zijn deze ochtend drie doden en vijf gewonden gevallen. Drie slachtoffers verkeren nog steeds in kritieke toestand. De politie heeft na een urenlange klopjacht een hoofdverdachte opgepakt: Gökmen Tanis, een 37-jarige man van Turkse afkomst. Dat maakten politie, parket en het stadsbestuur rond 18.30 uur bekend. Politie en gerecht houden rekening met een terroristisch motief, maar sluiten ook andere motieven niet uit. Inmiddels is er ook een derde verdachte aangehouden. Diens betrokkenheid bij de schietpartij is nog niet duidelijk.

Er werd rond 10.45 uur geschoten in een tram bij het 24 Oktoberplein in de wijk Kanaleneiland. Daarbij vielen drie doden en vijf gewonden, van wie drie zwaargewond. Aanvankelijk meldde de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen dat er negen gewonden waren, maar dat cijfer werd nadien bijgesteld naar vijf.

Een van de drie dodelijke slachtoffers van de schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht is een 19-jarige inwoonster van Vianen, meldt het AD. Zij werkte in een snackbar in de buurt. De identiteit van de andere slachtoffers is voorlopig niet bekend. De gemeente Utrecht zwijgt uit respect voor de nabestaanden.

Een antiterreureenheid kwam na de schietpartij ter plekke en er werd een calamiteitenhospitaal, een bijzonder ziekenhuis voor de onmiddellijke opvang van slachtoffers onder bijzondere omstandigheden, geopend. De gemeente Utrecht riep de inwoners op om vandaag binnen te blijven. Moskeeën werden uit voorzorg geëvacueerd en verschillende scholen gingen dicht.

Getuigen

Volgens een ooggetuige richtte de dader zich op één persoon. “Hij mikte op die mensen die die vrouw probeerde te helpen”, aldus de 21-jarige Niels die in de tram zat waar Tanis begon te schieten. “Er was op dat moment zeker al geschoten in dat tramstel achter mij. Je hoorde van die plop-plop-plop-geluiden, alsof er een geluiddemper op zat. Daarna zag ik mensen naar buiten rennen, echt voor hun leven. Ik had het gevoel dat hij zich speciaal op iemand richtte, want ik zag een vrouw naar buiten kruipen. Omstanders probeerden haar weg te trekken maar toen ze dat deden ging die man speciaal achter haar aan en mikte hij op die omstanders.”

Een 20-jarige bouwvakker uit Boxtel hoorde de schoten en zag de passagiers uit de tram op Kanaleneiland springen. Hij was als eerste bij een jonge vrouw, die zwaargewond achter de tram lag. “Hij heeft het er erg moeilijk mee. Er zat bloed op zijn schoenen en broek”, zegt de moeder van deze belangrijke ooggetuige.

Hoofdverdachte

De dader sloeg op de vlucht in een rode Renault Clio, zo meldde de Utrechtse politie eerder vandaag. Speurders vonden de wagen, die kort voor de schietpartij werd gestolen, uiteindelijk terug aan de Tichelaarslaan in de buurt van het 24 Oktoberplein. Rond de middag verspreidde de politie via Twitter een foto van de hoofdverdachte: Gökmen Tanis, een 37-jarige man van Turkse afkomst.

Aanwijzingen in de Renault Clio leidden naar de verdachte die rond iets na 18 uur werd opgepakt, zo meldde de politie vanavond. Tanis is opgepakt tijdens een inval in een pand aan de Oudenoord in Utrecht. Die straat ligt ten noorden van het centrum en station Utrecht Centraal, een paar kilometer van het 24 Oktoberplein waar de aanslag gebeurde.

De politie meldde dat er ook een andere verdachte werd opgepakt tijdens een inval in een pand. Het is nog niet duidelijk in hoeverre hij betrokken is bij de schietpartij.

In het Nederlandse tv-programma Pauw & Jinek heeft de politie vanavond bekend gemaakt dat er nog een derde verdachte is gearresteerd. Het is niet duidelijk op welke wijze deze persoon eventueel betrokken is bij de aanslag.

Strafblad

Tanis is geen onbekende bij het gerecht. De afgelopen jaren werd hij verdacht van een poging tot inbraak in een vrachtauto, zou hij een winkeldiefstal hebben gepleegd, beledigde en bedreigde hij een agent door hem in het gezicht te spugen en zou hij dronken in een auto hebben gereden, zo meldt AD.

De man, die een behoorlijk strafblad heeft, moest zich op 4 maart voor de rechter in Utrecht verantwoorden in verband met een verkrachtingszaak. Hij zou zijn slachtoffer, de 47-jarige Angelique Lensen, meermaals hebben verkracht. Ook zou hij hebben gedreigd haar huis in de brand te steken en zou hij haar in haar gezicht hebben geslagen. Volgens het slachtoffer heeft “zijn daad van vandaag niks met geloof te maken”, zo getuigde ze.

De vader van Tanis, Mehmet, heeft intussen in de Turkse media gereageerd op het nieuws. Tegen het persbureau Demirören zegt hij dat zijn zoon uit zijn eerste huwelijk “ervoor moet boeten als hij de dader is”. Hij heeft al elf jaar geen contact meer gehad met zijn zoon, die in de Turkse provincie Yozgat werd geboren.

Een doorgesnoven gek, een drugsdrealer en een instabiel figuur van wie je een schietpartij als vanochtend had kunnen verwachten. Zo omschrijven bekenden hem.

Motief

Burgemeester Van Zanen, het hoofd van de politie Midden-Nederland en de hoofdofficier van Justitie zeggen dat Gökmen Tanis verdacht wordt van doodslag met terroristisch motief, maar inmiddels is eerwraak het meest waarschijnlijke motief, aldus bronnen aan het AD. Ook de mogelijkheid van meerdere daders is nog niet uitgesloten.

Eerder op de avond maakte de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bekend dat ook de Turkse inlichtendienst onderzoek doet naar de vraag of de dodelijke schietpartij uitgevoerd is uit persoonlijke of uit terroristische motieven.

Premier Rutte

Rutte zei tijdens een persconferentie dat Nederland “is opgeschrikt door een aanslag in Utrecht”. “Als het inderdaad om terreur gaat, is dat een aanval op onze beschaving, op onze tolerante en open samenleving”, klonk het. “In dat geval past maar één antwoord: onze rechtsstaat en onze democratie zijn sterker dan fanatisme en geweld. We zullen niet wijken voor onverdraagzaamheid. Nooit.” Premier Rutte maakte bekend dat de vlaggen op overheidsgebouwen morgen halfstok hangen vanwege het schietincident.

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima en verschillende EU-ministers hebben hun medeleven betuigd.

“Het is een zwarte dag voor onze stad. Nietsvermoedende en onschuldige mensen werden onder vuur genomen. Ik spreek mijn innig medeleven uit met de nabestaanden van de slachtoffers en alle mensen die er vanochtend bij waren. Ik heb ook veel waardering voor de mensen van de hulpdiensten, die massaal in actie kwamen en deden wat hen te doen stond. Tot nu toe zijn er drie dodelijke slachtoffers. Vijf slachtoffers zijn gewond, onder wie drie in ernstige toestand verkeren. Nog lang niet alles is duidelijk”, zei burgemeester Jan van Zanen deze namiddag.

Dreigingsniveau

Het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht was opgetrokken naar niveau 5, het hoogste niveau zolang de dader voortvluchtig was. Het was de eerste keer dat in Nederland dreigingsniveau 5 werd afgekondigd. Dat gold alleen voor de provincie Utrecht, in de rest van Nederland bleef dreigingsniveau 4 gehandhaafd. Niveau 4 geldt intussen opnieuw voor heel Nederland.

De tram waarin vanmorgen werd geschoten wordt voorlopig nog niet vrijgegeven.

