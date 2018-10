Hoofdrolspeler in Nobelprijs-schandaal schuldig aan verkrachting: twee jaar cel SVM

01 oktober 2018

12u13

Bron: Belga 0 De spil in het schandaal rond het comité dat de Nobelprijs voor de Literatuur toekent, is in Zweden schuldig bevonden aan verkrachting. Een Zweedse rechtbank veroordeelde Jean-Claude Arnault, de echtgenoot van een lid van de Zweedse Academie, tot een gevangenisstraf van twee jaar.

De inmiddels 72-jarige Arnault vergreep zich volgens aanklagers zeven jaar geleden aan het slachtoffer. Volgens berichten in Zweedse media hebben veel meer vrouwen de man seksueel grensoverschrijdend gedrag verweten, maar hij is uiteindelijk alleen vervolgd voor deze verkrachtingszaak. Andere feiten waren al verjaard of konden niet bewezen worden.

Het schandaal rond Arnault leidde tot een crisis binnen de Academie. Hij was in de media ook in verband gebracht met het lekken van namen van Nobelprijswinnaars. Meerdere leden van de Academie namen uit protest ontslag en de toekenning van de Nobelprijs voor de Literatuur werd afgeblazen. Deze week worden wel andere Nobelprijzen toegekend.