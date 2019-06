Hoofdarchitect waarschuwt: “Notre-Dame nog niet volledig gered” HAA

04 juni 2019

12u52

Bron: AFP, DPA 1 De Notre-Dame, de wereldberoemde Parijse kathedraal die midden april zwaar beschadigd raakte bij een felle brand, is nog niet helemaal gered. Dat zegt Philippe Villeneuve, de architect die met de restauratie belast is, in een interview met de Franse krant Le Figaro.

"Op dit moment kan men nog niet absoluut garanderen dat het bouwkundig monument staande blijft", zei de hoofdarchitect voor historische gebouwen in Frankrijk. Tot nu toe heeft men geluk gehad gezien het gebouw stabiel blijft. "Maar het gewelf kan volgende week evengoed instorten", waarschuwt hij.



Er werken momenteel zowat 150 mensen aan de restauratie van de wereldberoemde toeristische trekpleister in Parijs. Het onderzoek naar de oorzaak duurt nog altijd, Villeneuve wil over die oorzaak niet speculeren. "Het had veel erger kunnen zijn en in zekere zin is de schade begrensd gebleven", aldus de architect.



Terwijl de Franse president Emmanuel Macron maandag nog had gepleit voor een "inventieve reconstructie" van de ingestorte torenspits pleitte Villeneuve tegenover Le Figaro voor een "authentieke heropbouw". Die torenspits mag immers niet gedateerd zijn en er is ook nog het Charter van Wenen, daterend uit 1964. Dat zegt dat men historische gebouwen in hun laatst gekende toestand moet herstellen.