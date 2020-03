Hoofd van Volksgezondheid waarschuwt om gezicht niet aan te raken, even later likt ze aan vinger om pagina om te slaan SVM/LH

06 maart 2020

13u04

Bron: Washington Post 2 De boodschap van Sara Cody in de strijd tegen het coronavirus was simpel: raak je gezicht niet aan. Nog geen minuut later likte het hoofd van de Volksgezondheid van Santa Clara aan haar vinger om de volgende pagina van haar notities om te slaan. Cody is echter lang niet de enige die tijdens een persconferentie haar eigen goede raad in de wind sloeg.

“Besef dat je je gezicht beter niet aanraakt. Virussen kunnen zich makkelijk verspreiden als je je eigen mond, neus of ogen aanraakt”, klonk het letterlijk. Waarna ze dus even later zelf in de fout ging.

Bij Cody viel het het meest op, maar andere gezagsdragers gaan evenmin vrijuit. Alexandria Ocasio-Cortez streek bijvoorbeeld herhaaldelijk door haar haar terwijl ze vragen over het coronavirus beantwoordde. “Handen wassen en je gezicht niet aanraken, dat zijn cruciale factoren om de verspreiding tegen te gaan”, aldus het boegbeeld van progressief Amerika. Luttele seconden later legde ze voor de zoveelste keer haar kapsel in de plooi.

.@RepAOC @AOC speaks to media on #coronavirus: "One of the key parts to preventing transmission is washing you hands and not touching your face…A mask will not protect you if you don't wash your hands and if you continue to touch your face." pic.twitter.com/WNmC3pLAUP CSPAN(@ cspan) link

De Amerikaanse president Donald Trump ontsnapte evenmin. “Ik heb mijn gezicht al weken niet aangeraakt. Ik mis dat echt”, verklaarde hij deels voor de grap.

TRUMP: “I haven’t touched my face in weeks. It’s been weeks. I miss it." pic.twitter.com/TUYRhQmivQ JM Rieger(@ RiegerReport) link

Twitteraars waren er uiteraard als de kippen bij om het tegendeel te bewijzen.

I know this is, like, the lowest of low-hanging fruit, but this is from Monday. https://t.co/T0q681kv8F pic.twitter.com/ppgUabZ1Mm Brandon Hardin(@ hardin) link

Ook Ron DeSantis (gouverneur van Florida), Bill de Blasio (burgemeester van New York) en Michael Ryan (directeur voor de noodhulp bij de WHO) gingen tijdens hun ontmoeting met de pers de mist in. Het onderstaande compilatiefilmpje hoeft geen verdere uitleg.

EXPERTS: Don’t touch your face.



ALSO EXPERTS: pic.twitter.com/OzcXvVR2Lz The Daily Show(@ TheDailyShow) link

Zo’n gedrag hoeft niet te verbazen, het gaat nu eenmaal om een natuurlijke reflex. Uit studies blijkt dat we ons gezicht gemiddeld 23 keer per uur aanraken. Om dat aantal terug te dringen, deelt de New York Times nu vier handige tips.

1. Houd een doos zakdoekjes bij de hand

Wanneer je de drang voelt om te krabben, over je neus te wrijven of je bril goed te zetten, neem een zakdoekje en gebruik die in plaats van je vingers te gebruiken.

“Als je denkt dat je moet niezen, maar je hebt geen zakdoekje bij de hand, nies dan in je elleboog in plaats van in je hand”, zeggen gezondheidsexperts. Als je niest in je hand geef je je ziektekiemen sneller door aan andere mensen of voorwerpen om je heen.

2. Herken triggers

Pauzeer de hele dag door om dwangmatig gedrag op te merken. Zodra je je meer bewust bent van wanneer en waarom je je gezicht aanraakt, kan het aanpakken van de oorzaak een oplossing zijn. Als je bijvoorbeeld merkt dat je in je ogen wrijft omdat ze droog zijn, gebruik dan hydraterende oogdruppels. Als je je hand gebruikt om je kin te laten steunen of om je haar aan te passen, wees je daarvan dan bewust.



Mensen met contactlenzen zouden zelfs beter een bril overwegen, dat zou hen ontmoedigen om in hun ogen te wrijven. En hoewel mondmaskers niet erg efficiënt zijn om het virus te voorkomen, kunnen ze wel een fysieke barrière vormen tegen het aanraken van de neus of de mond.

Tot slot kunnen post-its in het huis of kantoor ook nuttige herinneringen zijn om het gezicht niet aan te raken.

3. Houd je handen bezig

Als je je handen bezighoudt met een stressbal of een ander voorwerp kan dit ook het aantal keren dat je je gezicht aanraakt verminderen en triggers minimaliseren, aldus artsen. Uiteraard mag je ook niet vergeten om dat voorwerp regelmatig schoon te maken. Geen stressbal om je handen bezig te houden? Leg je handen op je schoot of probeer een andere manier te vinden om ze bezig te houden, klinkt het nog.

Geparfumeerde zeep of lotion kan ook helpen. Wanneer je je handen dan dicht bij je gezicht brengt, kan die geur je meer bewust maken van je acties.

4. Gewoon rustig blijven

De vierde tip is een algemeen advies van Stew Shankman, professor in de psychiatrie en gedragswetenschappen. “Mensen moeten proberen stress te verminderen. Stress beïnvloedt je immuunsysteem. Hoe meer je gestrest bent, hoe meer je je vermogen om infecties te bestrijden vermindert”, zegt hij. Volgens Shankman is het dan ook beter om in het moment zelf aanwezig te zijn, aan meditatie of mindfulness te doen of gewoon op je ademhaling te letten.

Zolang je handen proper zijn, is het aanraken van je gezicht niet catastrofaal. “Het is een natuurlijk gedrag dat we allemaal doen. Het is niet het einde van de wereld”, besluit hij geruststellend.

