Hoofd van VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen stapt op

06 november 2019

20u25

Bron: Belga 0 De Zwitser Pierre Krähenbühl, de topman van de VN-hulporganisatie voor Palestijnse Vluchtelingen (UNRWA), heeft met onmiddellijke ingang ontslag genomen. Dat is vandaag meegedeeld door de woordvoerder van VN-secretaris-generaal António Guterres. Krähenbühl was in opspraak gekomen wegens mogelijk machtsmisbruik.

Krähenbühl was eind juli in opspraak gekomen nadat een vernietigend intern rapport uitlekte over het functioneren van de UNRWA-top. Het interne rapport stelde het machtsmisbruik aan de kaak van een kleine groep van hooggeplaatsten binnen de organisatie. Naast secretaris-generaal Pierre Krähenbühl werd ook zijn adjunct Sandra Mitchell geviseerd in het rapport. Mitchell was eerder al opgestapt en vervangen door Christian Saunders.

VN-woordvoerder Stéphane Dujarric zegt vandaag dat Krähenbühl met onmiddellijk ingang afscheid neemt van zijn functie. Hij heeft zijn “persoonlijke beslissing” in een brief aan Guterres meegedeeld, zo klinkt het. Eerder op de dag was al meegedeeld dat Krähenbühl tijdelijk was geschorst.

Christian Saunders neemt voorlopig de leiding over het VN-agentschap over.

De VN hadden na het uitlekken van het intern rapport een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Dat onderzoek loopt nog altijd door.

UNRWA helpt ongeveer 5,5 miljoen Palestijnse vluchtelingen in Jordanië, Libanon, Syrië en de Palestijnse gebieden. Het agentschap raakte in slechte papieren nadat de Verenigde Staten eind 2018 beslisten de geldkraan dicht te draaien. Na het uitlekken van het interne rapport beslisten bovendien nog verschillende andere landen, waaronder België, om in afwachting van meer duidelijkheid hun bijdrage op te schorten. Voor ons land ging het om een bijkomende bijdrage van 5,35 miljoen euro.