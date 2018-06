Hoofd van de Duitse migratiedienst ontslagen na asielschandaal ADN

15 juni 2018

20u53

Bron: Belga, ANP 10 De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer heeft het hoofd van de in opspraak gekomen landelijke migratiedienst de laan uitgestuurd. Jutta Cordt moet vertrekken als gevolg van een schandaal rond onterecht toegewezen statussen aan asielzoekers.

Het Duitse Bureau voor Migratie en Vluchtelingen (Bamf) is onder vuur komen te liggen in verband met de behandeling van asielaanvragen.

Het schandaal speelt rond het kantoor van de migratiedienst in Bremen. Uit eigen onderzoek van de dienst bleek dat daar tussen 2013 en 2016 minstens 1.200 mensen asiel kregen zonder dat zij daar recht op hadden, mogelijk in ruil voor steekpenningen. Seehofer vindt dat Cordt niet adequaat heeft gereageerd.

Seehofers stap komt op een moment dat het stevig rommelt in de coalitie vanwege het migratiebeleid. Seehofer wil de Duitse grenzen sluiten voor migranten die in een ander land al asiel hebben aangevraagd. Bondskanselier Angela Merkel is daar tegen en zoekt een Europese aanpak.

Het ontslag van Cordt dateert van woensdag. Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het vandaag bevestigd.