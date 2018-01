Hoofd Revolutionaire Wacht kondigt einde van protesten in Iran aan ep

16u48

Bron: Belga 0 BELGAIMAGE Demonstranten in de straten van Tehran. Generaal Mohammad Ali Jafari, het hoofd van de paramilitaire Revolutionaire Wacht, heeft vandaag 'het einde van de opstand' in Iran aangekondigd. In het land is er al dagenlang protest tegen de regering en de economische moeilijkheden waarmee het regime worstelt.

De aankondiging komt er op de dag dat volgens staatsmedia in verschillende steden tienduizenden mensen op straat kwamen om hun steun te betuigen aan de huidige regering.

"Vandaag kunnen we zeggen dat dit het einde is van de opstand in 1396", aldus Jafari in een verwijzing naar het huidige jaar op de Perzische kalender. Volgens de generaal hadden de betogingen een maximum van 1.500 deelnemers, en waren er over heel het land maar 15.000 oproerkraaiers.

Schuld van vijanden

Jafari schoof, net zoals de hoogste geestelijke leider ayatollah Ali Khamenei gisteren, de schuld in de schoenen van niet nader omschreven "vijanden" waarmee volgens analisten de Verenigde Staten, Israël en Saoedi-Arabië worden bedoeld.

Jafari haalde ook uit naar de Volksmoedjahedien, of Moedjaheddin-i-Chalq, de belangrijkste gewapende Iraanse oppositiebeweging. Veel betogers hebben een opleiding gekregen van die oppositiebeweging, aldus de generaal die nog zei dat ze opgepakt zijn en er 'harde actie' tegen hen zal komen.

